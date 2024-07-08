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KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA BAŞVURUSU AÇILDI 2024 | GSB Seyahatsever Projesi nedir, nereden başvuru yapılır? Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurtlarında ücretsiz konaklama sunacağı Seyahatsever Projesi için başvurular açıldı. KYK tarafından öğrencilere sunulan Seyahatsever Projesi için başvuruları için rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Peki, GSB Seyahatsever Projesi nedir? KYK yurtlarında konaklama başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuruda bulunabilir?

KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan GSB Seyahatsever Projesi ile gençler yaz boyu seyahat edebilme imkanı sunuyor. Bakanlığa ait yurtlar Seyahatsever projesi ile öğrenciler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek. Peki, başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir? GSB Seyahatsever Projesi nedir, nasıl başvuru yapılır? sorularının detayları haberin devamında…

KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GSB Seyahatsever Projesi kapsamında KYK yurtlarında misafir olmak isteyen gençler 8 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, 444 0 472 (ALO GSB) numarası üzerinden yapılacak. Gençler, en az bir gün önce başvuruda bulunmalı.

KYK ÜCRETSİZ KONAKLAMA BAŞVURUSU AÇILDI 2024 | GSB Seyahatsever Projesi nedir, nereden başvuru yapılır? Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır?

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek.

- Öğrenci olma şartı aranmayacak.

- Yurda giriş yapılırken misafirlerden T.C. kimlik kartı fotokopisi istenecek.

- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

- Aynı ilde en fazla 5 gün konaklanabilir.

- Yurtta konaklayanlara kahvaltı ve yemek hizmeti verilmeyecek.

- Konaklama için ilk giriş saat16.00, konaklama bittiğinde çıkış saati ise 12.00'da gerçekleşecek.

- Odalar her gün saat 13.00-17.30 arasında temizlik yapılması için boşaltılacak.

- Yurtta huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılır.

- Yurtlara evcil hayvan kabul edilmeyecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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