Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için sağlanan burslar ve kredilerin değerlendirilmesi başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN!

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için sağlanan burslar ve kredilerin değerlendirilmesi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından burs/kredi imkanı için başvurular 8-13 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Bak'ın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.

8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.

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