Krunic ne zaman İstanbul'a geliyor? Krunic Fenerbahçe transferi son durum!

Krunic ne zaman İstanbul'a geliyor? Süper Lig devi Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Milan'ın yıldızı Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Krunic Fenerbahçe transferi son durum nedir? İşte, Krunic ne zaman İstanbul'a geliyor? Detaylar haberimizde!

KRUNİC FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

Son olarak yıldız savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic ile de anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, yarın temsilcisi ile birlikte İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli yıldız için Milan'a 5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptı. Milan'ın bu teklifi kabul ettiği ve transferin kısa sürede açıklanacağı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

KRUNİC NE ZAMAN İSTANBUL'A GELİYOR?

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Rade Krunic, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi. Bosnalı orta saha oyuncusunun, temsilcisiyle birlikte cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından Milan CEO'su Giorgio Furlani, Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye transferini açıkladı. Furlani yaptığı açıklamada, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi.