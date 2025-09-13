Kripto tahmin sektörü rekor yatırım çekmeye başladı

Blockchain tabanlı tahmin piyasası Polymarket, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Platform, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferini doğru bir şekilde öngörmüştü. Bu başarı, kripto ve geleneksel yatırımcıların dikkatini çekerek platformun değerlemesini önemli ölçüde artırdı.

Polymarket ABD Dönüşü İçin 10 Milyar Dolarlık Değerleme İstiyor

Şirket şu anda ABD pazarına yeniden giriş stratejilerini değerlendiriyor. Bir yatırımcı, Polymarket'in değerini 10 milyar dolara kadar çıkarabileceğini belirtti.

Platform, 2022 yılında CFTC ile yaptığı anlaşma sonrasında ABD kullanıcılarına hizmet vermekten menedilmişti. Ancak temmuz ayında Florida merkezli türev borsası QCX'i satın alarak düzenlenmiş bir dönüş yolu açtı.

Eylül ayında CFTC'nin QCX'e verdiği mektubu, olay sözleşmeleri için belirli federal raporlama ve kayıt tutma gereksinimlerinden muafiyet sağladı. Polymarket CEO'su Shayne Coplan, bu kararın platformu "ABD'de yayına geçmek için yeşil ışık" verdiğini söyledi.

Rakip platform Kalshi'nin de 5 milyar dolarlık bir finansman turuna yaklaştığı bildiriliyor. Bu durum, tahmin piyasalarının yatırımcı ilgisindeki artışı gösteriyor.

Piyasa analistleri, NFL sezonunun başlamasıyla momentumun değiştiğini söylüyor. Piyasa analisti Tarek Mansour, Kalshi'nin sezon başlangıcından bu yana 441 milyon dolar hacim işlediğini belirterek "NFL 1. Hafta bir ABD seçimine eşittir" yorumunu yaptı.