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Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Kosova Romanya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kosova Romanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Kosova Romanya maçı yayın bilgisi!

Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kosova Romanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Kosova Romanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOSOVA ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova Romanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Kosova Romanya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Belçika İsrail maçını şifresiz izleyebilecekler.

KOSOVA ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kosova Romanya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

KOSOVA ROMANYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kosova Romanya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

KOSOVA ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kosova Romanya maçı, Pristina'da, Stadiumi Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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