Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda son 16 turu için mücadele edeceği Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, kamp kadrosuna dahil edildi. Peki, Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
KOPENHAG GALATASARAY ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK KANALLAR HANGİLERİ?
Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroya dahil edildi.^
Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar
Azerbaycan: CBC Sport
Avusturya: Sky Sport Austria 1
Belçika: Proximus?Pickx
Kanada: DAZN
Danimarka: Viaplay Denmark
Finlandiya: C More Suomi
İtalya: Mediaset Infinity
İspanya: Movistar+
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport