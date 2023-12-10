Kopenhag-Galatasaray maçında düdük çalacak hakem belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Daniele Orsato, yönetecek.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda FC Kopenhag ile oynayacağı müsabakaya İtalyan hakem Daniele Orsato atandı.
İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
- Galatasaray 1-2 Barcelona
- Galatasaray 0-1 Real Madrid
- Türkiye 1-1 Ermenistan
- Hollanda 6-1 Türkiye
- Macaristan 3-1 Türkiye
- Kopenhag 3-0 Başakşehir
- Atromitos 0-1 Fenerbahçe
- Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor
MAÇ NE ZAMAN?
Kazananın son 16 turuna kalacağı rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak. Danimarka'da yapılacak maç saat 23.00'da başlayacak.