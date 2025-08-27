Kopenhag Basel CANLI izleme linki var mı? Kopenhag Basel maçı hangi kanalda?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kopenhag – Basel eşleşmesinin yayın detayları da netleşti. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler, maçın hangi kanalda ekrana geleceği ve canlı izleme linkine dair tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilecek.

KOPENHAG – BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak Kopenhag – Basel karşılaşması tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

KOPENHAG – BASEL MAÇI TARİH VE SAATİ

Kopenhag ve Basel'in karşı karşıya geleceği bu mücadele, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Maç günü ve saati UEFA fikstürüne göre belirlendi ve canlı yayınla takip edilebilecek.

KOPENHAG – BASEL MAÇI SKOR DURUMU

Mücadele henüz başlamadığı için skor bilgisi bulunmuyor. Başlama düdüğünün ardından anlık skorlar ve gelişmeler canlı yayınla aktarılacak.

KOPENHAG – BASEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak.