Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Konyaspor Trabzonspor maçı şifresiz, donamdan, HD izleme linki var mı?

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm detayları derledik. Konyaspor Trabzonspor maçı için HD izleme linki var mı? Maçı şifresiz izlemek mümkün mü? Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle!

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.

BEIN SPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4