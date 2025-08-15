Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi

Güncelleme:
2017'de yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belirli standartlar ve teknik koşullar çerçevesinde yeniden inşa edilebilecek. Yeni düzenleme, küçük metrekareli konutların özellikle öğrenciler ve bekar çalışanlar için ekonomik bir çözüm sunarak konut arzını artırması ve kiralardaki yükselişi frenlemesi bekleniyor.

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek. Ancak yeni stüdyo daireler, belirlenen standartlar ve teknik koşullara bağlı olarak yapılabilecek.

NEDEN YASAKLANMIŞTI?

NTV'ye açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın geçmişteki gerekçesini, "Türkiye'de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman yaşamında huzursuzluk yaratması" olarak açıkladı. 2017'de bu nedenle 1+0 daire yapımı tamamen durdurulmuştu.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, "Yeni düzenleme, dar kenarı en az 2,5 metre ve alanı en az 9 metrekare olan bir yatak nişinin yapılabileceğini söylüyor. Bu aslında 1+1'e yakın bir format demek. Yatak odasına duvar şart değil, yatak alanı açık şekilde salona entegre edilebilecek. Ayrıca salon alanı 12 metrekareden 21 metrekareye çıkarılabilecek" dedi.

KİRALARA ETKİSİ

Özellikle büyükşehirlerde artan kira fiyatlarına dikkat çeken Erkutoğlu, 1+0 dairelerin yeniden yapılabilmesinin konut arzını artırarak kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini vurguladı. Bu tip dairelerin, öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli konut ihtiyacı olanlar için ekonomik ve pratik bir çözüm sunduğunu söyledi.

SEKTÖRDE YENİ HAREKETLİLİK

Yasağın kalkmasıyla birlikte, arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli konut projelerinin yeniden gündeme geleceği öngörülüyor. Müteahhitler, yeni standartlarla tasarlanacak stüdyo dairelerin hem yatırımcı hem de kullanıcı açısından cazip hale geleceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamet Demir:

markette gördük. gıda satılmayınca gramajını ve kalitesini düşürdüler. aynı mantık. ulaşabilirlik artacak ki birileri para kazanabilecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

I believe .. our lovely government .. should .. give .. 10 metre kare .. parcel .. to all of its citizens for free.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
