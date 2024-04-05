Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kolonya koklamak orucu bozar mı?

İslam dininde oruç, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Ramazan ayında tutulan oruçlar, imsak ile iftar arasında yeme, içme ve belirli davranışlardan kaçınmayı içerir. Ancak, bazı durumlar orucun geçersiz kılınmasına sebep olabilir. İslam'da orucu bozan şeyler açıklanmıştır. Peki, Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kolonya koklamak orucu bozar mı?

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Kolonya koklamak, orucu bozmaz. Oruç, imsak ile iftar arasında yeme, içme ve cinsel ilişki gibi belirli şeylerden kaçınma durumudur.

DİYANET'E GÖRE KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Kolonya koklamak ise genellikle ağız ve burun temizliği amacıyla kullanılan bir maddedir ve bu, oruç ibadetini etkilemez.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?