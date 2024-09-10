Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda? Kolombiya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda? Kolombiya Arjantin Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kolombiya Arjantin maçını hangi kanal veriyor? İşte Kolombiya Arjantin maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOLOMBİYA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kolombiya Arjantin maçını Türkiye'de yayınlayacak kanal bulunmamaktadır.

KOLOMBİYA ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Almanya maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

KOLOMBİYA ARJANTİN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Hollanda Almanya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

KOLOMBİYA ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda Almanya maçı, Barranquilla'da, Metropolitano Roberto Meléndez Stadyumu'nda oynanacak.