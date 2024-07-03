Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu?

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından vatandaşlar, kira zam oranlarının ne olacağını araştırmaya başladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak. Peki, Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu?

KİRA ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

KİRA ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Konutlarda yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından gelen haziran enflasyon verileri de kiralarda tavan zam oranında belirleyici oldu. Artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.