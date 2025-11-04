Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 2026'nın ilk ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş artışlarının oranı da şekillenmeye başladı.

ENFLASYON YÜZDE 10,25 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜİK verilerine göre, temmuz-ekim dönemi enflasyonu yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı netleşmeye başladı. 6 aylık verinin 4 ayı belli olurken, yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,94 ila 13,13 aralığında artış yapılması bekleniyor.

%10,25 zamlı yeni emekli maaşları şu şekilde:

MEMURA YÜZDE 19 ZAM BEKLENTİSİ

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden doğan yüzde 11 zam hakkına ek olarak enflasyon farkı alacak. İlk dört aylık verilere göre memur zammı en az yüzde 16,55 seviyesinde olacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri gerçekleşirse memurların zam oranı yüzde 19,39 – 19,59 aralığında olacak. Ayrıca taban aylıklara brüt 1000 TL zam yapılacak. Bu tutar, memurların maaşlarına farklı oranlarda yansıyacak. Ek zam ve enflasyon farklarının net oranları, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.