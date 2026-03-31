Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yüksek rakımlı kayalıklarda yetişen çiriş otu, baharla birlikte yeniden toplanmaya başlanırken kilosu 300 TL’ye kadar alıcı buluyor. Bir günde 70 kilogram toplayan Halil İbrahim Algan, 21 bin lira kazanç elde etmeyi planlıyor.

  • Çiriş otunun kilosu 300 TL'ye satılıyor.
  • Çiriş otu toplayan bir kişi günde 21 bin lira kazanıyor.
  • Çiriş otu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.

KAYALIKLARDA YETİŞİYOR

Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor. Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.

KENDİNE HAS TADIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.

GÜNLÜK 21 BİN LİRA KAZANAN VAR

Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Günlük 70 kilo toplanan ot bu kadar para etmez.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

