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KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı?

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Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü restoran devi, Türkiye'de bu iki markanın işletme hakkını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş.'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, franchise sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Peki, KFC ve Pizza Hut şubeleri Türkiye'de kapanacak mı? İşte detaylar!

Türkiye genelinde 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesini kapsayan franchise sözleşmesinin iptali, Yum! Brands tarafından resmen açıklandı. Şirket, Türkiye'deki partnerinin gerekli standartları karşılamadığı gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu. Yum! Brands'in Türkiye'deki şubelerinin kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Yum! Brands Türkiye'den çekiliyor mu? KFC Türkiye'de kapanacak mı? Detaylar haberimizde...

KFC KAPATILACAK MI?

Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

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Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

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