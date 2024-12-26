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Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?

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Benfica'da gösterdiği performansla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından çiçek buketiyle paylaşımda bulundu. Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?

KEREM AKTÜRKOĞLU EVLENİYOR MU, DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından çiçek buketiyle paylaşımda bulundu.

Benfica forması giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunun müjdesini verdi. Elinde çiçeğiyle kız istemeye giden Kerem'i Galatasaray'dan yakın arkadaşı olan Yunus Akgün yalnız bırakmadı.

İşte o paylaşımlar:

Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?

Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?

Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini yalnız bırakmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU NİŞANLISI KİM, ADI NE?

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı hakkında henüz bilgiler paylaşılmadı.

Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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