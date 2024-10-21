Kerem Aktürkoğlu Kick yayını ne zaman, saat kaçta, nerede? Canlı yayın LİNKİ var mı (21 Ekim Pazartesi)?

Kerem Aktürkoğlu geçtğimiz günlerde sosyal medya platformunda açtığı yayınla gündem olmuştu. Kerem Aktürkoğlu bugün tekrar canlı yayın açacağını ifade etti. Peki, Kerem Aktürkoğlu Kick yayını ne zaman, saat kaçta, nerede? Canlı yayın LİNKİ var mı

KEREM AKTÜRKOĞLU DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Yayının başında Galatasaray'ın performansıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara takımın genel durumu hakkında güven verdi. "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor ama Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır," dedi. Bu açıklamayla taraftarların kaygılarına cevap veren Aktürkoğlu, takımın hem ruhuna hem de gelecekteki başarısına inancını dile getirdi.

Aktürkoğlu'na sorulan en önemli sorulardan biri, takım arkadaşı Mauro Icardi ile aralarındaki ilişki oldu. Icardi'nin sosyal medyada herhangi bir veda mesajı paylaşmaması ve ilişkilerine dair söylentilere açıklık getiren Kerem, "Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk," dedi. Bu açıklamayla birlikte, takım içindeki olası bir gerginlik iddiasını net bir şekilde yalanladı ve iki oyuncu arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yaptı.

Bir takipçi tarafından Di Maria ile olan ilişkisi sorulan Kerem Aktürkoğlu, Arjantinli futbolcularla genel olarak iyi anlaştığını belirterek, "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum," dedi. Bu açıklamasıyla birlikte, takımdaki Arjantinli oyuncularla olan uyumuna dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu'na sıkça sorulan ve merak edilen bir diğer konu ise "Harry Potter" lakabının nasıl ortaya çıktığı oldu. Bu lakabın arkasındaki hikayeyi anlatan Kerem, lakabın başlangıcında eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olduğunu söyledi. Kerem'e göre, medya sorumlusu Eray Abi'nin "Hocam, Harry de yemek yiyormuş" demesi üzerine Fatih Terim de espirili bir şekilde "Bir sihrini göremedik," diyerek bu lakabı takmış. Kerem, lakabın bu şekilde yayılmasını bilerek desteklediklerini de ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİCK YAYINI NE ZAMAN?

Kerem Aktürkoğlu, saat 20.00'de Kick platformunda yayın açacağını açıkladı.

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