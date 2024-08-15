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Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumu gündemde. Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı ve Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Galatasaray'daki kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Spartak Moskova takımından gelen ilk teklifi geri çeviren Kerem, Rus ekibinin teklifini yükseltmesiyle ikna oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Başarılı Milli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Peki, Peki, Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Milli futbolcunun Spartak Moskova ile üzerinde anlaşma sağlandığı sözleşmenin detayları belli oldu. 4 senelik sözleşme imza atacak olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bonusların da yer aldığı anlaşmayla yıllık 3 milyon euro net ücret kazanacak. Spartak, Kerem'e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem böylece Spartak Moskova'nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

KEREM'İN BONSERVİSİ NE KADAR?

Öte yandan Rus ekibinin Galatasaray'a ödeyeceği bonservis miktarı da ortaya çıktı. Ruslar, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulüplerin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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