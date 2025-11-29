Haberler

Kenan Yıldız'dan resital

Kenan Yıldız'dan resital
Güncelleme:
Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı. Torino ekibinde forma giyen Kenan Yıldız, sahada 85 dakika kalırken, Cagiari forması giyen Semih Kılıçsoy, oyuna 81. dakikada dahil oldu.

  • Juventus, Serie A'nın 13. haftasında Cagliari'yi 2-1 yendi.
  • Kenan Yıldız, Juventus'un 27. ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti sağladı.
  • Juventus'un puanı 23'e yükseldi; Cagliari'nin puanı 11'de kaldı.

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.

KENAN YILDIZ DUBLE YAPTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikada Kenan Yıldız attı. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü 26. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

MİLLİ YILDIZLARIMIZ SAHNE ALDI

Juventus'ta Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de ise yedek soyunan Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra kazanan Juventus, puanını 23'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Cagliari, 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, lider Roma'yı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Futbol

