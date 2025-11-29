Kenan Yıldız'dan resital

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.

KENAN YILDIZ DUBLE YAPTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 45+1. dakikada Kenan Yıldız attı. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü 26. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

MİLLİ YILDIZLARIMIZ SAHNE ALDI

Juventus'ta Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de ise yedek soyunan Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra kazanan Juventus, puanını 23'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Cagliari, 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, lider Roma'yı konuk edecek.