Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman?
Güncelleme:
Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman? sorusu, Süper Lig'de yeni sezon heyecanını yaşayan futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda oynayacağı bu önemli karşılaşmanın tarihini ve saatini merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda üçüncü hafta mücadelesi olan Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusu yanıtını buldu. Dev karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç programına göre, karşılaşma 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden şifreli yayınla izleyebilecek.

Hem Kayserispor hem Galatasaray bu maçtan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezona güçlü bir giriş yaparken, Kayserispor ise sürpriz bir sonuçla taraftarını sevindirmek istiyor.

