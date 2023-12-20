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Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

20 Aralık 2023 19:53 Güncelleme: 19:54 Abone Ol

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