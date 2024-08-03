Kayhan Özer 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne?

KAYHAN ÖZER KİMDİR?

Doğum: 11 Haziran 1998 (26 yıl yaşında), Adana, Türkiye Boy: 1,73 m

Kayhan Özer Türk sporcudur. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 4×100 metre bayrak yarışında yarıştı. Özer, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda dört kez altın madalya, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya sahibidir.