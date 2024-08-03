Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Kayhan Özer. Peki, Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Kayhan Özer 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne?
KAYHAN ÖZER KİMDİR?
Doğum: 11 Haziran 1998 (26 yıl yaşında), Adana, Türkiye
Boy: 1,73 m
Kayhan Özer Türk sporcudur. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 4×100 metre bayrak yarışında yarıştı. Özer, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda dört kez altın madalya, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya sahibidir.