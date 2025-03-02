Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Kasımpaşa- Galatasaray maçında golleri kimlerin attığı ve maçın özeti futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? Kasımpaşa-Galatasaray maç ÖZETİ!

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Maçın 12. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

dakikada Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes'in kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

dakikada Josip Brekalo'nun golüyle Kasımpaşa 2-1 öne geçti.

dakikada Galatasaray'dan Davinson Sanchez skoru 2-2 yaparken, 71. dakikada Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.

Galatasaray'ın 80. dakikada oyuna giren stoperi Cuesta, ilk anlarında penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa cephesi, Kolombiyalı savunmacının 81. dakikada Can Keleş'e yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonun monitörde izlemeye gitti ve sonrasında penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Haris Hajradinovic, fileleri sarsarak durumu 3-3'e getirdi. Bu gol, karşılaşmanın da sonucunu belirledi.