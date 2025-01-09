Kasımpaşa Fenerbahçe hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden veya A Spor internet sitesinden canlı Kasımpaşa Fenerbahçe maçını seyredebilirsiniz.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.