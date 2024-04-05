Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı?

Ramazan Bayramı öncesinde, 8 Nisan Pazartesi günü kargoların çalışma durumuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Peki, Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı?

KARGOLAR PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Türkiye genelinde kamu kurumları ve kuruluşlarının 8 Nisan Pazartesi günü idari izin kapsamında kapalı olacağı duyuruldu. Bu kapsamda, PTT kargo ve şubeleri de 8-9 Nisan tarihlerinde hizmet veremeyecek. Tatil öncesinde kargo gönderimi yapacak olan bireyler ve işletmeler, teslimatlarının durumu hakkında bilgi almak için kargo şirketlerinin müşteri hizmetlerine başvurabilirler.

Türkiye genelinde kamu kurumları ve kuruluşları, 8 Nisan Pazartesi günü 9 günlük idari izin kapsamında kapalı olacak. Bu süreçte, PTT kargo ve şubeleri de devlet kurumu olmaları sebebiyle 8-9 Nisan tarihlerinde hizmet veremeyeceklerdir. Bu durum, kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar ve işletmeler için önemli bir bilgi niteliği taşımaktadır.