Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Karagümrük– Kırşehirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Karagümrük– Kırşehirspor maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Karagümrük– Kırşehirspor maç özeti! Karagümrük maç özeti İZLE! Karagümrük– Kırşehirspor maç özeti İZLE!

Karagümrük– Kırşehirspor maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Karagümrük ve Kırşehirspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan maç özetinin nerede yayınlandığı merak konusu oldu. Maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Karagümrük maç özeti İZLE! Karagümrük– Kırşehirspor maç özeti İZLE!

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük– Kırşehirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 10 Kasım Çarşamba günü 19.00'da gerçekleşecek.

KARAGÜMRÜK-KIRŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük ve Kırşehirspor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAGÜMRÜK VE KIRŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük ve Kırşehirspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.