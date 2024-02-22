Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)?
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:45'te başladı. Peki, Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Karabağ ile Braga karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi?
KARABAĞ - BRAGA MAÇININ TARİH VE SAATİ
Karabağ ile Braga arasındaki Avrupa Ligi maçının 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 20.45'te başladı.
KARABAĞ - BRAGA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK KANAL
Karabağ - Braga maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.
KARABAĞ ELENDİ Mİ?
Maç 0-2 Braga üstünlüğü ile sona erdi ve maç uzatmalara gitti.