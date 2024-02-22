Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Karabağ ile Braga karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi?

KARABAĞ - BRAGA MAÇININ TARİH VE SAATİ

Karabağ ile Braga arasındaki Avrupa Ligi maçının 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 20.45'te başladı.

KARABAĞ - BRAGA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK KANAL

Karabağ - Braga maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.

KARABAĞ ELENDİ Mİ?

Maç 0-2 Braga üstünlüğü ile sona erdi ve maç uzatmalara gitti.