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Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)?

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Karabağ, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turu rövanş maçında sahasında Braga ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20:45'te başladı. Peki, Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Karabağ ile Braga karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi?

KARABAĞ - BRAGA MAÇININ TARİH VE SAATİ

Karabağ ile Braga arasındaki Avrupa Ligi maçının 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 20.45'te başladı.

KARABAĞ - BRAGA MAÇINI CANLI YAYINLAYACAK KANAL

Karabağ - Braga maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.

KARABAĞ ELENDİ Mİ?

Maç 0-2 Braga üstünlüğü ile sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Karabağ Futbol Gündem Spor Haberler

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