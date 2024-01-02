Kappa, 1967 yılında İtalya'da Marco Boglione tarafından kurulan bir spor giyim markasıdır.İlk olarak futbol takımlarının formalarını üretmekle başlayan Kappa, daha sonra spor giyim alanında devam etmiştir. Kappa, hangi ülkenin markası, kimin malı?

KAPPA, HANGİ ÜLKENİN MARKASI, KİMİN MALI?

Kappa, 1967 yılında İtalya'da Marco Boglione tarafından kurulan bir spor giyim markasıdır. İlk olarak futbol takımlarının formalarını üretmekle başlayan Kappa, daha sonra spor giyim alanında devam etmiştir. Kappa futbol, basketbol ve atletizm gibi sporlara odaklan kıyafetlerin üretimini gerçekleştirmektedir.