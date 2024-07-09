KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU 9 TEMMUZ! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 9 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,7780 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:37 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,7749 TL ve satış fiyatı ise 32,7749 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,3050 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 17:00 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,2800 TL ve satış fiyatı ise 35,2800 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,7939 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:43 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,6894 TL ve satış fiyatı ise 41,6894 TL oldu.

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