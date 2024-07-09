Üye Girişi
Haberler

KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU 9 TEMMUZ! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doların ne kadar olduğu ve dolar kurunun yükselecek mi soruları gündemde. 9 Temmuz tarihli güncel döviz kuru ve dolar kaç TL olduğu merak konusu. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz dolar kaç TL? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizdedir.

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 9 Temmuz dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,7780 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:37 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,7749 TL ve satış fiyatı ise 32,7749 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,3050 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 17:00 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,2800 TL ve satış fiyatı ise 35,2800 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 09 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,7939 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:43 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,6894 TL ve satış fiyatı ise 41,6894 TL oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

 Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

Bakmadan Geçme

İÇLİ KÖFTE TARİFİ MASTERCHEF | İçli köfte nasıl yapılır, MasterChef içli köfte tarifi püf noktaları neler? Kadir Can Abdik kimdir? Kadir Can Abdik nereli, kaç yaşında? Kadir Can Abdik babası kim? BİM 9 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 9-12 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU 9 TEMMUZ! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün dolar ne kadar oldu? KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI! KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dang Humması nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Humması neden olur, tedavisi nedir? Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında, nereli? MECLİS TATİLİ NE ZAMAN GİRECEK 2024? TBMM ne zaman tatile giriyor, hangi tarihte açılacak? Süper Lig 2024-2025 ne zaman başlıyor? Yeni sezon Süper Lig hangi tarihte başlıyor? Fransa- İspanya maçı ne zaman? Fransa- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? ÖGG 109. DÖNEM SINAV SONUÇLARI TARİHİ | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi ne zaman açıklanıyor? Neslim Güngen neden gözaltına alındı, suçu ne? Neslim Güngen ile İnanç Güngen olayı nedir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına mı alındı? Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2024-2025 Ortaokula kayıt günleri hangi tarihte başlıyor?
Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title