KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler merak konusu. 18 Ekim 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar olduğu ve Kapalı Çarşı gram altın kaç TL olduğu sorgulanıyor. Canlı altın kuru! Bugün gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalı Çarşı'da 18 Ekim 2024 tarihli çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları aşağıdaki gibidir:

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.711,26

Satış: 2.711,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.907,79

Satış: 5.019,43

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 20.640,00

Satış: 20.650,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.784,91

Satış: 10.038,85

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.244,65

Satış: 20.753,10

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 2.979,0 TL, satış 2.979,9 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.731,0 TL, satış 4.849,2 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.464,6 TL, satış 9.701,2 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.343,1 TL, satış 20.650,5 TL.

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