Kanarya'ya müjde! Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi neredeyse imkansız

Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarında olan Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Milan, gözden çıkardığı yıldız futbolcunun yerini doldurduktan sonra Fenerbahçe ile el şıkışmaya hazır.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun zamandır radarına aldığı yıldız futbolcu Rade Krunic hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinde son 4 maçtır yedek soyunan Krunic için Fenerbahçe'nin, kulübüyle görüşme halinde olduğu öğrenilmişti. Milan Boşnak yıldızın yerini doldurmak ve daha sonra gidişine izin vermeyi planlıyor.

TAKIMDAN AYRILMASINA KOLAYLIK GÖSTERİLECEK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Manchester United, satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ı Ocak ayında kulübüne geri gönderecek. Faslı yıldızın da Ada'da istediği ortamı bulamadığı konuşuluyor. Milan'ın, tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenilirken, Krunic'in de bu doğrultuda Fenerbahçe'ye gidişinin kolaylaşacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI GÜNDEMDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ayrıca haberde, Krunic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Milan'ın, Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi beklediği yazıldı.