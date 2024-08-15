Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında?

KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam TFF Süper Lig hakemidir. Birçok maçı yönetmiş olan Kadir SağlamT Sağlam ilk olarak 21 Ocak 2006 tarihinde Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönetmiştir.

Lisans Bilgileri

Lisans No : 21306

Klasman : Süper Lig Hakemi

Bölge : ANKARA

Kadir Sağlam hangi takımı tuttuğuna dair açıklama bulunmuyor.