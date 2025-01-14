Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kademeli Emeklilik ile ilgili bir soruya, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli olarak nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" şeklinde yanıt verdi. Kademeli emeklilik çıkacak mı SON DAKİKA BAKAN AÇIKLAMASI?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Bakan Işıkhan, EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik ile ilgili yüz binlerce insanın beklentisini sonlandıran açıklamayı yaptı.

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, EYT sonrası tek bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."