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Kademeli Emeklilik Beklentisi Sürüyor

Kademeli Emeklilik Beklentisi Sürüyor
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2000-2008 arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar, EYT sonrası yaş şartı karşısında kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. TBMM'ye sunulan tekliflerden biri komisyonda; kesinleşmiş yasa henüz yok.

2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor.

Eyt düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşılaşan bu kesim, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistem olup olmayacağını araştırıyor.

TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri halen komisyonda; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz yok.

Kaynak: Haber Merkezi
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