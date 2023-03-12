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Juventus maçı CANLI İZLE! Juventus-Sampdoria maçı şifresiz İZLE! Juventus maçı nereden izlenir?

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Juventus maçı CANLI İZLE! Juventus-Sampdoria maçı şifresiz İZLE! Juventus maçı nereden izlenir?

İtalya Serie A hedefine ulaşmak isteyen Juventus ve Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus-Sampdoria maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte, Juventus Sampdoria canlı izleme linki!

Juventus canlı izle! Juventus ve Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus- Sampdoria maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Juventus-Sampdoria maçının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Juventus maçı canlı izle şifresiz! Juventus-Sampdoria maçı CANLI izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Juventus-Sampdoria maçı canlı izleme linki!

Juventus ve Sampdoria maçı 12 Mart Pazar günü saat 22.45'de gerçekleşecek.

Juventus ve Sampdoriaarasındaki İtalya Seria A maçı, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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