Jack Dorsey'in Şirketi Block, 3nm Bitcoin Madencilik İşlemcisini Duyurdu

Dijital ödeme alanındaki yenilikçi isim Block, madencilik teknolojisinde çığır açan bir adım attı. Jack Dorsey tarafından kurulan şirket, üç nanometre teknolojisine sahip yeni bir Bitcoin madencilik çipi geliştirdiğini duyurdu.

Block, Yeni Madencilik İşlemcisiyle Piyasayı Yeniden Şekillendiriyor

Jack Dorsey liderliğindeki dijital ödeme şirketi Block, Bitcoin madencilik endüstrisinde bir yenilik yaparak 3 nanometre teknolojisine sahip bir madencilik çipi geliştirdiğini duyurdu. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada, bu gelişme ile firmanın, küresel bir yarı iletken üreticisiyle iş birliği yaparak çip tasarımını tamamladığı bildirildi. Block, bu adımıyla bağımsız madencilik çipleri ve kendi bütünleşmiş madencilik sistemlerini sunma yolunda büyük bir ilerleme kaydetti.

Block'un madencilik blogunda yer alan bilgilere göre yeni çip tasarımının, madencilik sektöründe rekabetçi bir performans sergileyeceği ve madencilik operasyonları için gerekli olan yüksek verimliliği sağlayacağı vurgulandı. Bu çip, pazarın en ileri yarı iletken teknolojisini kullanacak ve Bitcoin madencilik dünyasındaki son büyük yarılanma sonrası dönemde madencilerin gereksinimlerini karşılayacak.

Dördüncü Bitcoin yarılanması 20 Nisan'da gerçekleşti ve bu olayla birlikte madencilik ödülleri 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düştü. Bu yeni çip ile Block, madencilik donanımı pazarında bağımsız bir çözüm sunan tek büyük sermayeli şirket olma özelliğini kazanacak. Şirket, bu yeniliğin madencilik sistemlerinde yeni form faktörlerinin ve kullanım senaryolarının önünü açacağını öngörüyor.

Daha önce Twitter (şimdiki adıyla X) platformunun kurucusu olan ve mobil ödeme şirketi Square'i 2009 yılında kurarak sektöre adım atan Dorsey, Block şirketini kurarak dijital ödeme ve kripto para birimlerine olan bağlılığını sürdürdü. 2021 Aralık'ta Square, merkezi olmayan teknolojilere olan odaklanmasını pekiştirerek adını Block olarak değiştirdi. Dorsey bu değişiklikle birlikte şirketin, ekonomik erişimi genişletmeye yönelik araçlar geliştirmeye devam edeceğini belirtmişti.

Block'un son kazanç raporuna göre, 2023'ün son çeyreğinde 2,52 milyar dolar değerinde Bitcoin satışı yaparak önceki yıla göre yüzde 37'lik bir artış kaydetti. Son olarak, firmanın ödeme uygulaması Cash App üzerinden yapılan Bitcoin satışlarından 66 milyon dolar kar elde edildi ve bu da yıllık bazda yüzde 90'lık bir artışa işaret ediyor.