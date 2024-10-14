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İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi?

İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi?
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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Karadağ mücadelesinin ardından İzlanda maçı için karşılaşmanın oynanacağı Reykjavik kentine hareket etmişti. Mücadeleden bir gün önce UEFA yetkilileri ve İzlanda Futbol Federasyonu temsilcileri bir araya gelerek saha zemininde incelemelerde bulundu. Peki, İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi?

İzlanda'nınönde gelen haber sitelerinden Visir'deki haber 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlığıyla yayınlandı. İzlanda'da donun etkisini göstermeye başladığı, bu durumun saha üzerinde kötü bir etki yaratabileceği ve bu yüzden milli maçın ertelenme ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Peki, İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi?

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı yaptığı son açıklamada İzlanda - Türkiye maçının yüzde 51 ihtimalle erteleneceğini söyledi.

Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada " Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İZLANDA-TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İzlanda-Türkiye Uluslar B Ligi maçı 14 Ekim Pazartesi TSİ ile 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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