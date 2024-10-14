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İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu?

İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu?
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı için karar verildi. İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın olumsuz hava koşulları ve saha zemindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. UEFA yetkilileri ve hakemler, sahada yapılan son incelemeler sonrası maçın oynanmasına karar verdi. İzlanda Türkiye hava kaç derece, hava soğuk mu?

İZLANDA TÜRKİYE HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı için karar verildi.

Bu akşam saat 21.45'teİzlanda'nın başkenti Reykjavík'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava koşulları ve saha zeminindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmişti.

UEFA yetkilileri, müsabakanın hakemleriyle birlikte sahada yaptığı son incelemenin ardından maçın oynatılmasına karar verdi. UEFA, alınan karar sonrasında TFF'ye de bilgi verdi.

Maç saatine havanın sıfırın altında olması bekleniyor.

GÜN BOYU NELER YAŞANDI?

Sabah saatlerinde Laugardalsvöllur Stadı'ndaki buzlanma nedeniyle maçın ertelenebileceği iddia edilmişti.

İlerleyen saatlerde TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bir açıklama yaparak, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da karşılaşmanın ertelenmeye yakın olduğunu belirterek, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." demişti.

Stat zeminin brandaları saat 17.00'de kaldırıldı ve zemin sulandı. Ardından zeminde yapılan incelemeler sonucunda nihai karar verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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