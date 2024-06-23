İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği İsviçre-Almanya maçının tarihi ve saati belli oldu. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki EURO 2024'teki İsviçre-Almanya karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 23 Haziran Pazar günü 22.00'de İsviçre- Almanya ve İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.
İSVİÇRE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.