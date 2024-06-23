Üye Girişi
Haberler

İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin merakla beklediği İsviçre-Almanya maçının tarihi ve saati belli oldu. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki EURO 2024'teki İsviçre-Almanya karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 23 Haziran Pazar günü 22.00'de İsviçre- Almanya ve İskoçya-Macaristan maçları oynanacak. İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre- Almanya maçı canlı izleme linki

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

İsviçre- Almanya maçı ne zaman? İsviçre- Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İSVİÇRE- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Almanya İsviçre Futbol Gündem Spor Haberler

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title