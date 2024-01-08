İstanbul taksi indi-bindi ücreti 2024? Taksi ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu?

İstanbul taksi indi-bindi ücreti 2024 gündeme gelirken taksi ücretlerine zam mı geldi, ne kadar olduğu merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi ücretleri kararlaştırıldı. İstanbul taksi indi-bindi ücreti 2024? Taksi ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 2024?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.