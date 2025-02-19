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İstanbul Havalimanı İPTAL edilen uçuşlar! THY, Pegasus, AJET iptal edilen uçuşlar hangileri?

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İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanan bazı uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşlar arasında Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJET'e ait seferler bulunuyor. Peki, THY, Pegasus, AJET iptal edilen uçuşlar hangileri?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek bazı uçuşlar iptal edilmiştir. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve Ajet gibi havayolu şirketleri, yolcuların güvenliği için seferlerinde düzenlemeler yapmıştır. Peki, İstanbul Havalimanı'nda iptal edilen uçuşlar hangileri? THY, Pegasus ve Ajet'in iptal edilen seferleri nelerdir? İşte detaylar...

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

İstanbul Havalimanı'nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

İstanbul Havalimanı İPTAL edilen uçuşlar! THY, Pegasus, AJET iptal edilen uçuşlar hangileri?

SABİHA GÖKÇEN'DE KADEMELİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.

21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek. Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi. Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İstanbul Havalimanı İPTAL edilen uçuşlar! THY, Pegasus, AJET iptal edilen uçuşlar hangileri?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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