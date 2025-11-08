Haberler

İslam Memiş Medyum Memiş kardeş mi, akraba mı?

İslam Memiş Medyum Memiş kardeş mi, akraba mı?
Güncelleme:
Altın ve para piyasalarına yönelik isabetli yorumlarıyla tanınan finansal analist İslam Memiş'in geçmişiyle ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden olan Memiş'in, bir dönem Türk televizyonlarına damgasını vuran ve geniş kitlelerce tanınan Medyum Memiş'in (Gerçek Adı: Mehmet Memiş) öz kardeşi olduğu öğrenildi.

Ortaya çıkan bu bilgi, iki ismin hayranları ve piyasa takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Yapılan araştırmalar ve haber kaynakları, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile 90'lı yılların popüler televizyon figürü Medyum Memiş'in (Mehmet Memiş) kardeş olduğunu doğruladı. Aralarında 12 yaş fark bulunan Ordulu bu iki kardeş, farklı alanlardaki kariyerleriyle tanınıyorlar. Medyum Memiş (Mehmet Memiş) bir dönem büyük bir şöhret yakalasa da, kardeşi İslam Memiş yıllar sonra finans ve ekonomi alanındaki uzmanlığıyla adından söz ettirmeye başladı.

İSLAM MEMİŞ MEDYUM MEMİŞ KARDEŞ Mİ?

Beklenmedik Akrabalık: Finans Analisti İslam Memiş, Medyum Memiş'in Kardeşi!

Altın ve döviz piyasalarındaki isabetli tahminleriyle adından sıkça söz ettiren ekonomi uzmanı İslam Memiş'in, geçmişte Türk televizyonlarında geniş yankı uyandıran Medyum Memiş'in (Mehmet Memiş) kardeşi olduğu ortaya çıktı. Farklı kariyer yörüngelerine sahip olsalar da, bu iki ünlü ismin ortak noktası, her birinin kendi alanında yaptıkları öngörülerle tanınmalarıdır.

İKİ FENOMEN İSİM: KARİYER VE KARDEŞLİK BAĞI

Asıl uzmanlık alanı kuyumculuk olan İslam Memiş, finans sektöründe en çok güvenilen ve saygı duyulan "alaylı" uzmanlardan biri olarak kabul edilmektedir. İşletme Yönetimi alanındaki akademik eğitimini Atatürk Üniversitesi'nde tamamlayan Memiş'in, özellikle altın ve değerli metaller üzerine kaleme aldığı analizler büyük ilgi toplamaktadır. Bu denli tanınmasına rağmen, takipçilerinin önemli bir kısmı, finans dünyasının bu saygın ismi ile popüler kültürün bir dönemki figürü olan Medyum Memiş'in ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduğunu bilmemektedir.

Haberler.com - Gündem
Haberler.com
