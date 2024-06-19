İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

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İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN

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Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya İsviçre maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya İsviçre maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya İsviçre maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.