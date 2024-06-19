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İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İskoçya İsviçre EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İskoçya İsviçre maçı canlı izle araştırması yapıyor. İskoçya İsviçre maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İskoçya İsviçre maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İskoçya İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte İskoçya İsviçre canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

İskoçya İsviçre maçı canlı izle! İskoçya İsviçre EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İskoçya İsviçre maçı canlı izle araştırması yapıyor. İskoçya İsviçre maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İskoçya İsviçre maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İskoçya İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte İskoçya İsviçre canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgiler haberimizde...

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

İskoçya İsviçre maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İskoçya İsviçre maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İskoçya İsviçre maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN

İskoçya İsviçre maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İskoçya İsviçre maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4
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İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya İsviçre maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya İsviçre maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya İsviçre maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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