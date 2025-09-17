İrfan Can hatalı gol izle (Fenerbahçe Alanyaspor)!

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede fileler dört kez havalandı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 72. dakikada Semedo ve 76. dakikada En-Nesyri kaydetti. Alanyaspor'un sayıları ise 18. dakikada İbrahim Kaya ve uzatma dakikalarında 90+3'te Yusuf Özdemir'den geldi. İrfan Can'ın hatalı gol pozisyonuna dair bir izleme linki bulunuyor mu?

FENERBAHÇE SAHASINDA PUAN DAĞITTI

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

UZATMALARDA GELEN GOL MORAL BOZDU

Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu golle skor 2-2'ye geldi. Bu golde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yaptığı büyük hata maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

SEMEDO YILLAR SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin gollerinden birini atan Nelson Semedo, 2021 yılından bu yana lig kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

EN-NESYRI'DEN SERİ GOL PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki son 5 golünün 4'ünde imzası bulunan En-Nesyri, bu maçta da ağları sarsarak formunu sürdürdü.

İBRAHİM KAYA BÜYÜK MAÇLARDA SAHNEYE ÇIKIYOR

Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya, bugüne dek çıktığı 4 Süper Lig maçında hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe filelerini birer kez havalandırdı.

İRFANCAN'IN HATALI GOLÜ GÜNDEMDE

Karşılaşmanın özetini Bein Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.