İnternete kısıtlama mı geldi? Google'da neden kesinti yaşandı?

2025 yılının Eylül ayının ilk günlerinde, Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı sabah saatlerinden itibaren önemli Google servislerine erişim problemi yaşamaya başladı. Peki, Google çöktü mü, internete kısıtlama mı geldi?

İNTERNETE KISITLAMA MI GELDİ?

Sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim sorunları, pek çok kullanıcı tarafından anında "İnternete kısıtlama mı geldi?" endişesiyle karşılandı. Ancak, resmi yetkililerden bu yönde herhangi bir kısıtlama açıklaması yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın yaptığı açıklama, yaşanan kesintinin Türkiye'yi ve Avrupa bölgesini kapsayan teknik bir arızadan kaynaklandığını gösteriyor.

Dr. Sayan, Google, Android ve bağlı servislerde bölgesel çapta bir kesinti yaşandığını belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan kesintinin teknik sebebine dair rapor talep ettiğini ifade etti. Bu açıklama, erişim sorunlarının bir kısıtlama veya müdahaleden ziyade altyapısal ve teknik nedenlere bağlı olduğunu gösteriyor.

GOOGLE'DA NEDEN KESİNTİ YAŞANDI?

Google ve bağlı servislerinin erişiminde yaşanan aksaklıklar, internet kullanıcıları arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Peki, "Google neden açılmıyor?" sorusunun teknik arka planı nedir?

Bölgesel Kesintiler: Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, kesinti sadece Türkiye değil, Avrupa'nın bazı bölgelerinde de hissediliyor. Bu durum, büyük çaplı bir veri merkezi veya ağ altyapısı problemine işaret ediyor.

Sunucu ve Veri Merkezi Problemleri: Google gibi global devlerin bile zaman zaman sunucu veya veri merkezi bazlı arızalar yaşaması olağan. Bu tür kesintiler genellikle çok hızlı çözülür ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.

Siber Güvenlik ve Müdahaleler: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin süreci yakından takip etmesi, herhangi bir siber saldırı veya dış müdahaleye karşı tedbirlerin alındığını gösteriyor. Ancak şu an için bu kesintinin bir saldırıdan kaynaklandığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.