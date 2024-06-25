İngiltere Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İngiltere Slovenya maçı ne oldu?

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İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İngiltere Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI CANLI YAYIN

İngiltere Slovenya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Slovenya maçı saat 22.00'de başlayacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Slovenya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Slovenya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Slovenya maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.ak.