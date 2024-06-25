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İngiltere Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İngiltere Slovenya maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İngiltere Slovenya maçı oynanıyor. İngiltere Slovenya maçı kaç kaç merak ediliyor. İngiltere Slovenya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

İngiltere Slovenya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İngiltere Slovenya maçı oynanıyor. İngiltere Slovenya maçı kaç kaç merak ediliyor. İngiltere Slovenya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İngiltere Slovenya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İngiltere Slovenya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İngiltere Slovenya maçı ne oldu?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI CANLI YAYIN

İngiltere Slovenya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Slovenya maçı saat 22.00'de başlayacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Slovenya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Slovenya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Slovenya maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.ak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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