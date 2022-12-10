İngiltere - Fransa maçı ne zaman? İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Fransa şifreli mi?

10 Aralık Cumartesi günü oynanacak Dünya kupası karşılaşmalarından bir tanesi olan İngiltere - Fransa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İngiltere - Fransa maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, İngiltere - Fransa maçı ne zaman? İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere - Fransa maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Fransa maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı ne zaman? İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Fransa maçı şifreli mi?

İNGİLTERE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan İngiltere - Fransa karşılaşması TRT 1 kanalından saat 22:00'da canlı yayınlanacak ve TRT 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.