Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)?

Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor ve BJK3-0 üstün. Beşiktaş'ın 2 golü Imobile'den geldi. Peki, Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı?

2024-25 IMOBİLE KAÇ GOL ATTI?

Immobile bugün attığı gollerle gol sayısın ı 6'ya yükseltti.

Immobile - 6 gol

Dzeko - 5 gol

Figueiredo - 5 gol

IMOBİLE KİMDİR?

Immobile , doğdu 20 Şubat 1990Torre Annunziata ( Campania ), Beşiktaş JK'da forvet olarak görev yapan İtalyan milli futbolcudur

Torino FC kulübüyle 2012'de Serie B'de gol kralı oldu ve Lazio ile 2014 , 2018 , 2020 ve 2022'de Serie A'da dört kez gol kralı oldu ve ardından tarihin en golcü oyuncusu oldu.

2020 yılında 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı'yı kazandı ve bu da İtalya şampiyonasında bir sezonda gol rekoru kırdı.

Ciro Immobile aynı zamanda Altın Ayakkabı ödülüne layık görülen birkaç İtalyan oyuncudan biri oldu. Ondan önce Luca Toni ve Francesco Totti 2 geldi .

İtalya seçimiyle 2013'te Avrupa U20 Şampiyonası'nda finalist oldu , 2014'te Dünya Kupası'na , 2016'da Euro'ya katıldı ve 2021'de Euro'yu kazandı . 2023'te Milletler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı .