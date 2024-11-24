Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı?

Beşiktaş-Göztepe maçında Immobile'nin neden forma giymediği merak ediliyor. Futbol severler, yıldız oyuncunun neden oynamadığını araştırıyor. Immobile sakat mı, neden oynamıyor? sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor? Detaylar haberimizde...

IMMOBILE NEDEN YOK?

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi ve Ciro Immobile Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise yine sakatlıklarından dolayı Djalma Silva, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş maç kadrosunda yer almadı.

IMMOBILE SAKAT MI?

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alıyor.